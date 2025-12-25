«Будет очень тяжело»: в Госдуме Валиевой предрекли снижение уровня мастерства

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что фигуристке Камиле Валиевой будет тяжело вернуться на прежний уровень. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Вопрос уровня. Человек пропустил несколько лет, а от нее будут ждать Камилу Валиеву четырехлетней давности. Это уже невозможно. От Камилы ждут выступления на международных соревнованиях. Она два года совсем не соревновалась — это серьезно. Будет очень тяжело оправдать надежды болельщиков», — сказала Журова.

25 декабря российская фигуристка Камила Валиева отбыла четырехлетний срок дисквалификации четырехлетний срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Роднина заявила, что Валиева будет начинать с чистого листа.