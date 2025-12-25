На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскритиковали планы НАТО на случай войны с Россией

CNN: планы НАТО на случай войны с Россией не выдерживают критики
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Планы НАТО на случай войны с Россией не выдерживают критики, так как правительства стран альянса «не предпринимают» реальных шагов для укрепления обороноспособности объединения. Об этом пишет издание CNN.

«План есть, и в нем есть цифры. Но правительства не предпринимают необходимых шагов для его реализации. Мы по-прежнему планируем, основываясь на том, чего не существует», — отметил старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

Он подчеркнул, что сейчас оборона альянса строится «не на реальности», и политики пока не могут «принять имеющиеся ресурсы и планировать оборону, исходя из них».

По информации издания, НАТО сейчас не готово к столкновению с Россией. Британский генерал в отставке Ричард Барронс отметил, что «у гражданского общества и британских политиков» есть другие заботы вместо укрепления обороноспособности НАТО. По его словам, при нынешних темпах Британии потребуется около 10 лет, чтобы подготовиться к конфликту.

«Наш анализ и наши союзники говорят, что у нас есть три-пять лет. Но это вопрос как общественной, так и политической воли, а также компетентности. Возможно, нам нужно работать лучше», — сказал он.

CNN отмечает, что летом 2025 года страны НАТО договорились повысить целевой показатель расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Однако многие аналитики относятся к этому плану скептически, учитывая, что «большинство европейских стран испытывают финансовые трудности» и не задумываются «о значительном увеличении расходов на оборону».

«Объяснять избирателям, что может потребоваться перераспределить некоторые ресурсы и отправить более количество людей на службу в резерв или регулярные войска, — это не то, чем большинство политиков хотят заниматься», — написало издание.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса перейти к «военному образу мышления» и нарастить производство оружия, так как альянс якобы является «следующей целью России». В ответ президент России Владимир Путин рекомендовал Рютте прочитать новую Стратегию безопасности США, где Россия не называется в качестве врага Вашингтона.

Также в интервью газете Zeit глава минобороны Германии Борис Писториус отверг сценарий нападения России на страны НАТО.

Ранее СМИ увидели в Балтийском море поле битвы для России и НАТО.

