ВСУ пытались сбежать из микрорайона Лазурный в Красноармейске

ВСУ в Красноармейске пытались сбежать при зачистке ВС РФ микрорайона Лазурный

Бойцы группировки «Центр» Вооруженных Сил России (ВС РФ) уничтожили группу украинских военнослужащих при попытке бежать из микрорайона Лазурный в донецком Красноармейске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как рассказал командир стрелкового взвода 71-го отдельного батальона спецназначения группировки войск «Центр» Владимир Шубин, что при зачистке российские бойцы заметили группу ВСУ, перебегающую от одного дома к другому. Украинским солдатам было предложено сдаться в плен, но они отказались, отметил офицер.

«Неонацисты отказались сложить оружие и пытались покинуть поле боя, спасаясь бегством, но в результате огневого контакта были ликвидированы», — рассказал Шубин.

В Минобороны также добавили, что группировка «Центр» продолжает зачистку населенного пункта Родинское севернее Красноармейска — бойцы работают малыми группами.

До этого беженка из Красноармейска рассказала об угрозах ВСУ «стереть» город при отступлении.

Ранее российский боец раскрыл подробности о штурме Красноармейска.