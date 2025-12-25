На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ пытались сбежать из микрорайона Лазурный в Красноармейске

ВСУ в Красноармейске пытались сбежать при зачистке ВС РФ микрорайона Лазурный
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Бойцы группировки «Центр» Вооруженных Сил России (ВС РФ) уничтожили группу украинских военнослужащих при попытке бежать из микрорайона Лазурный в донецком Красноармейске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как рассказал командир стрелкового взвода 71-го отдельного батальона спецназначения группировки войск «Центр» Владимир Шубин, что при зачистке российские бойцы заметили группу ВСУ, перебегающую от одного дома к другому. Украинским солдатам было предложено сдаться в плен, но они отказались, отметил офицер.

«Неонацисты отказались сложить оружие и пытались покинуть поле боя, спасаясь бегством, но в результате огневого контакта были ликвидированы», — рассказал Шубин.

В Минобороны также добавили, что группировка «Центр» продолжает зачистку населенного пункта Родинское севернее Красноармейска — бойцы работают малыми группами.

До этого беженка из Красноармейска рассказала об угрозах ВСУ «стереть» город при отступлении.

Ранее российский боец раскрыл подробности о штурме Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
7+ правил, как не напиться на Новый год: простые методы подготовки к застолью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами