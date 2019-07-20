«Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС

Ракета «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-13» стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает РИА «Новости».

Через 9 минут после пуска корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на станцию.

На МКС отправились российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано.

На станции новый экипаж ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые со второй попытки попали на МКС 15 марта. Вместе с ними на станции еще один астронавт НАСА Кристина Кук.