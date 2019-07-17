Источник: ракету «Протон» отправили в космос с трещиной
Источник проинформировал о том, что ракету-носитель «Протон-М» отправили в космос, несмотря на трещину. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, запуск ракеты переносили из-за того, что в трубопроводе на второй ступени нашли трещину. Потребовалось ее заварить, а затем загермитизировать.
«Ее удалось загерметизировать только со второго раза», — рассказал источник.
Он добавил, что также рассматривался радикальный вариант, предполагающий доставку новой второй ступени, но он не был применен.
Ранее в госкорпарации Роскосмос назвали негерметичность причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией.