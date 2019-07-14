Лилию возрастом 115 млн лет нашли в Бразилии

Международная группа ученых нашла в Бразилии лилию Cratolirion bognerianum, которая появилась свыше 115 миллионов лет назад. Об этом информирует научное интернет-издание Nature Plants.

Сообщается, что находка полностью сохранилась. Это произошло благодаря тому, что части растения окаменели.

Как отмечается, рост древней лилии составляет 40 сантиметров. Ученые уже сделали рентген растения и выяснили что оно имеет неоднородный цвет. Так, лепестки у лилии окрашены в оранжевый, а пестики в — в светло-зеленый.

Ранее сообщалось, что цветы-гиганты появились в Чернобыльской зоне.