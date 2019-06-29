Пять космических аппаратов составят орбитальную группировку БРИКС

В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Индийской организации космических исследований ISRO.

Как отмечается, такая группировка предназначена для дистанционного зондирования Земли.

Уточняется, что речь идет о таких спутниках, как бразильско-китайский CBERS-04, российский «Канопус-В» номер 1, индийский Resourcesat-2 и китайские Gaofen-1 и Ziyuan-3-02.

Помимо этого, будут использоваться для приема данных станции на Земле, расположенные в Бразилии, Индии, Китае и ЮАР.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету с новыми спутниками и атомными часами.