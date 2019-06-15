На МКС сломался прибор для поиска антиматерии

Ремонт системы охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, находящегося снаружи Международной космической станции (МКС), потребует в конце 2019 года пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА «Новости».

Источник рассказал, что прибор предназначен для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и темной материи. В процессе его работы снаружи станции была выявлена неисправность системы охлаждения.

По словам источника, ближайший выход из американского сегмента МКС намечается в июле-августе с целью подготовки второго порта на станции для приема американских пилотируемых кораблей. Затем, отметил он, в сентябре и январе 2020 года будут проведены по три выхода для замены аккумуляторных батарей на американском сегменте МКС.

Ранее сообщалось, что NASA разрешит частным туристам останавливаться на Международной космической станции (МКС).