Видео: в центре Москвы вспыхнул автомобиль

В Москве на видео сняли Citroen Berlingo, который вспыхнул на глазах у людей

В центре Москвы загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Автомобиль вспыхнул в Тверском районе. На Оружейном переулке в центре Москвы горит автомобиль Citroen Berlingo. Площадь возгорания составляет около трех квадратных метров», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что транспорт горит возле здания, при этом пламя охватило иномарку полностью. На месте пожара собрались люди.

