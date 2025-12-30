«Вашингтон» Овечкина проиграл «Флориде» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» на домашнем льду одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в ночь на 30 декабря в Санрайзе и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Флориды Пантерз» отличились пять игроков: Антон Лунделль открыл счет на пятой минуте, Сэм Райнхарт оформил дубль, Брэд Маршанд и Аарон Экблад забили по голу. Голкипер команды Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

«Вашингтон» смог ответить тремя шайбами, две из которых на счету Тома Уилсона, еще одну забросил Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин, провел на льду около 20 минут, оформил пять силовых приемов приемов и два броска в створ, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Это поражение стало для «Вашингтона» седьмым в девяти последних матчах. Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Флорида Пантерз» одержала шестую победу в восьми встречах, закрепившись на девятой позиции с активом в 44 очка.

Ранее легенда НХЛ назвал главное событие года.