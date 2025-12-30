В районе резиденции Трампа во Флориде ограничивали воздушное сообщение

Воздушное сообщение над резиденцией Трампа ограничивали для встречи с Нетаньяху

В районе поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде было ограничено воздушное сообщение в связи со встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Воздушное движение вновь ограничено - это касается как непосредственно авиатрасс, так и вылета самолетов из международного аэропорта Уэст-Палм-Бич», — отметил собеседник агентства.

Он обратил внимание, что такие же ограничения были введены во время визита президента Владимира Зеленского на встречу с Трампом в Мар-а-Лаго.

Источник рассказал также, что для полетов закрыт один из коридоров в направлении Багамских островов и Атлантики. В связи с ограничениями воздушного движения, в аэропорту недалеко от поместья Трампа отмечаются задержки в вылете рейсов.

До этого сообщалось, что на двусторонней встрече, которая состоялась 29 декабря в 21:00 по мск в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился двигаться ко второму пункту соглашения по Газе, несмотря на несогласие с командой президента Дональда Трампа по поводу его реализации.

Помимо прочего, Нетаньяху принял просьбу Трампа о возобновлении переговоров с правительством Сирии по поводу потенциального соглашения о безопасности.

