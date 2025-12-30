Размер шрифта
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожье

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов проминфраструктуры
Объект промышленной инфраструктуры поврежден в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом заявил назначенный Киевом глава местной областной государственной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.

«Поврежден объект промышленной инфраструктуры», — заявил он.

Другие подробности инцидента неизвестны, о пострадавших не сообщалось.

До этого сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, военные нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад Территориальной обороны в районах населенных пунктов Добропасово, Гай, Гавриловка, Покровское в Днепропетровской области, а также в Прилуках, Воздвижевке, Терноватом, Чаривном, Зализничном и Барвиновке в Запорожской области.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» активными действиями освободили населенный пункт Степногорск Запорожской области.

Ранее Балицкий рассказал о проблемах с электричеством в Запорожье после удара ВСУ. 

