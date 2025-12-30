На Кубе назвали атаку на резиденцию Путина попыткой усилить конфликт на Украине

Атака на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина является попыткой Украины и Европы усилить российско-украинский конфликт. Об этом заявил в интервью РИА Новости сотрудник Высшего института международных отношений имени Рауля Роа Гарсиа, кубинский эксперт Йосмани Фернандес Пачеко.

По его мнению, Киев и ЕС стремятся обвинить Россию в том, что она якобы является страной-агрессором, желающей уничтожить Европу для дальнейшего расширения своих границ.

Гарсиа высказал мнение, что неудача атаки еще больше укрепляет позиции РФ на международном уровне и демонстрирует неспособность Украины одержать прямую победу на поле боя.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

Ранее власти Никарагуа выразили солидарность РФ в связи с атакой на резиденцию Путина.