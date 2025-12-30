Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Кубинский эксперт назвал причину атаки на резиденцию Путина

На Кубе назвали атаку на резиденцию Путина попыткой усилить конфликт на Украине
Alexandre Meneghini/Reuters

Атака на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина является попыткой Украины и Европы усилить российско-украинский конфликт. Об этом заявил в интервью РИА Новости сотрудник Высшего института международных отношений имени Рауля Роа Гарсиа, кубинский эксперт Йосмани Фернандес Пачеко.

По его мнению, Киев и ЕС стремятся обвинить Россию в том, что она якобы является страной-агрессором, желающей уничтожить Европу для дальнейшего расширения своих границ.

Гарсиа высказал мнение, что неудача атаки еще больше укрепляет позиции РФ на международном уровне и демонстрирует неспособность Украины одержать прямую победу на поле боя.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

Ранее власти Никарагуа выразили солидарность РФ в связи с атакой на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27532009_rnd_0",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+