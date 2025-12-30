Названы 7 автомобилей с надежными моторами

Журнал AutoCar перечислил 7 автомобилей, которые могут проехать миллион километров.

Отметку миллион километров преодолел седан Lexus LS 400 1996 года выпуска, под капотом которого стоит 4,0-литровая бензиновая «восьмерка» 1UZ-FE. Найденный экспертами автомобиль проехал 1,43 млн километров. Более 1,5 млн километров проехал и шведский «заряженный» седан Saab 900 SPG 1989 года. Немецкий дизельный седан Mercedes-Benz 240D 1981 года выпуска, который принадлежал главе телекоммуникационной компании Georgia Phone Company Полу Харману, проехал 2 млн километров.

Кроме того, в список автомобилей, способных проехать более миллиона километров, вошли Honda Accord IV 1990 года выпуска (1,5 млн километров), Chevrolet Silverado 1991 года выпуска (1,5 млн километров), Hyundai Elantra 2013 года (1,5 млн километров), BMW 325i 1990 года выпуска (1 млн километров).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.