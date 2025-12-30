В Госдуме захотели присвоить спецоперации на Украине новый статус

Депутат Миронов призвал присвоить спецоперации на Украине статус КТО

Спецоперации на Украине нужно присвоить статус контртеррористической (КТО). Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его цитирует Telegram-канал «Дума ТВ».

«Это подразумевает ликвидацию главарей террористов — с ними разговаривать не о чем», — заявил он.

По словам парламентария, в противном случае достичь целей СВО и добиться мира на украинских территориях невозможно.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что в ночь на 29 декабря на резиденцию президента России в Новгородской области была совершена атака.

По его словам, в этом был задействован 91 беспилотник дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), но все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Лавров уточнил, что данных о пострадавших или ущербе от падения обломков дронов не поступало.

29 декабря заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что 2026 год может стать решающим в вопросе украинского кризиса.

