Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Госдуме захотели присвоить спецоперации на Украине новый статус

Депутат Миронов призвал присвоить спецоперации на Украине статус КТО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецоперации на Украине нужно присвоить статус контртеррористической (КТО). Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его цитирует Telegram-канал «Дума ТВ».

«Это подразумевает ликвидацию главарей террористов — с ними разговаривать не о чем», — заявил он.

По словам парламентария, в противном случае достичь целей СВО и добиться мира на украинских территориях невозможно.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что в ночь на 29 декабря на резиденцию президента России в Новгородской области была совершена атака.

По его словам, в этом был задействован 91 беспилотник дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), но все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Лавров уточнил, что данных о пострадавших или ущербе от падения обломков дронов не поступало.

29 декабря заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что 2026 год может стать решающим в вопросе украинского кризиса.

Ранее в Госдуме рассказали, когда может закончиться СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531883_rnd_5",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+