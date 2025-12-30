Смешивать или нет? Как правильно сочетать разный алкоголь

Врач Киселева: печень можно подготовить к Новому году за пять часов до застолья

В новогоднюю ночь высок риск отравления неправильными комбинациями алкогольных и безалкогольных напитков. Многие из них могут быть опасны для здоровья, как, например, сочетание дистиллированных напитков с теми, которые получены методом брожения. Это вызовет более сильное похмелье, а опьянение наступит быстрее. О том, как правильно пить в новогоднюю ночь, чтобы 1 января не проснуться с ужасной головной болью, «Газете.Ru» подробно рассказали наркологи и гастроэнтерологи.

Взболтать, но не смешивать

Новый год — праздник, где на столе обычно присутствуют шампанское, и вино, и крепкий алкоголь. Многие уверены, что главное правило такого застолья – не смешивать, например, дистиллированные напитки и те, что получены методом брожения. Однако на деле все может быть несколько сложнее.

Как рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, это утверждение имеет под собой физиологическое основание, но причина не столько в смешивании, сколько в комплексной нагрузке на ферментные системы организма.

«Дистиллированные напитки (водка, виски, коньяк) – это преимущественно смесь этанола и воды с минимальным количеством так называемых «сивушных масел» и других примесей. Напитки брожения (вино, пиво, сидр) содержат, помимо алкоголя, большое количество сопутствующих продуктов: высшие спирты, альдегиды, эфиры, танины, остатки сахаров. Наша печень метаболизирует разные вещества разными путями. Когда мы смешиваем, особенно в больших объемах, мы создаем для печени «коктейль», требующий выработки разных ферментов печени для метаболизма. Это приводит к дисбалансу в работе печени, большему накоплению ацетальдегида. Именно этот токсичный промежуточный продукт распада вызывает симптомы интоксикации и тяжелого похмелья», — объяснил Исаев.

Таким образом, врач не советует пить водку, виски и коньяк вместе с вином, пивом и шампанским. Такое сочетание может усилить симптомы похмелья утром.

При этом главный научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии, профессор кафедры фармакологии Пироговского Университета Нина Киселева уверена, что тяжелое похмелье может быть вызвано разными примесями в напитках , и если и сочетать полученный разным путем алкоголь, то лучше ориентироваться на сырье, из которого он сделан.

«В алкогольных напитках, помимо этанола, содержится большое количество других химически активных веществ – конгенеров, от которых зависит вкус, аромат и цвет напитка. К ним относят: ацетон, метанол, ацетальдегид, сивушные масла, танины. Напитки, полученные методом брожения (пиво, вино), содержат больше сивушных масел, чем дистиллированные напитки (водка, виски). В темных напитках, например в бурбоне, конгенеров больше, чем в прозрачных, таких как водка или белый ром. Смешивать можно напитки, изготовленные из одного сырья, например, коньяк и бренди, произведенные из винограда или водку и виски, произведенные из зернового сырья», — объяснила Киселева.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова напомнила о еще одном правиле сочетания алкогольных напитков: важно избегать смешивания с газировкой.

«Не стоит запивать алкоголь пивом, шампанским или другими газированными напитками, так как углекислота ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что может привести к более сильному опьянению и ухудшению самочувствия на следующий день. Также сахар, часто содержащийся в газированных напитках, конкурирует с алкоголем в процессе метаболизма, что задерживает выведение алкоголя из организма», — объяснила врач.

Смешивание энергетических напитков или кофе с алкоголем тоже может иметь серьезные последствия для здоровья. Основные риски, связанные с такими сочетаниями, включают обманчивое ощущение трезвости. Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут маскировать признаки опьянения. Это приводит к тому, что человек не осознает, сколько алкоголя он на самом деле выпил.

«Также есть риск повышения артериального давления. Сочетание алкоголя и энергетиков может вызвать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Это особенно опасно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может привести к инфаркту или инсульту. Вообще смешивание энергетиков, включая кофе, с алкоголем — это крайне опасная практика, которая несет серьезные риски для здоровья. Лучше избегать таких сочетаний и употреблять каждый из этих напитков отдельно и в умеренных количествах», — отметила Майорова.

Однако все же ключевой фактор – общее количество чистого этанола. Даже если вы пьете один и тот же напиток весь вечер, но не контролируете количество выпитого, то похмелья избежать не получится.

Если планируется дегустация нескольких видов алкоголя в течение вечера, рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут между приемами, а лучше — дольше. Если алкоголь накапливается в крови быстрее, чем перерабатывается организмом, то появляются симптомы интоксикации. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется в этих перерывах пить достаточное количество воды – это поможет организму лучше справиться с нагрузкой. При этом не стоит заменять воду соками, они могут усилить процессы брожения и создают дополнительную нагрузку.

Понижать градус нельзя! Или можно?

Еще одно популярное правило гласит: понижать градус нельзя, если не хочешь проснуться с похмельем. Однако, по словам Исаева, на деле оно не имеет под собой оснований, кроме поведенческих, якобы мешая напитки, человек теряет субъективный контроль над количеством выпитого, нарушается темп употребления, происходит незаметное увеличение дозы.

Однако гастроэнтеролог Майорова высказала несколько иную точку зрения: когда человек начинает с крепкого алкоголя и затем переходит на менее крепкие напитки, организм не успевает адаптироваться к изменению крепости. Это может привести к накоплению токсичных веществ, таких как альдегид, что увеличивает риск алкогольного отравления.

«Рекомендуется сначала употреблять более легкие напитки, а затем переходить к крепким. Это помогает избежать быстрого опьянения и тяжелого похмелья на утро. Переход от слабоалкогольных напитков к более крепким позволяет организму постепенно адаптироваться к увеличению концентрации этанола в крови, что может уменьшить риск быстрого и сильного опьянения. Однако некоторые специалисты считают, что порядок употребления алкогольных напитков не имеет значения и главное — общее количество выпитого. В любом случае, переход на «слабые» напитки может привести к тому, что человек будет пить их в больших количествах, что также опасно», — заметила Майорова.

Чем закусывать?

Немаловажную роль в том, каким будет день после застолья, играет и еда. Дело в том, что некоторые продукты могут ослабить губительное действие алкоголя.

«Употребление пищи перед или во время питья замедляет всасывание алкоголя в кровь. Жирные продукты, такие как сливочное или растительное масло, могут создать защитную пленку на стенках желудка, что теоретически может замедлить процесс. Но масло не является панацеей. Кроме того, употребление большого количества масла может быть неуместным для людей с проблемами пищеварения. Прием активированного угля перед употреблением алкоголя, кстати, тоже может помочь снизить его всасывание в кровь», — отметила Майорова.

Исаев подчеркнул: правильная закуска должна решать три задачи: замедлять всасывание алкоголя, минимизировать нагрузку на органы и снабжать организм полезными ресурсами для последующей детоксикации.

«Поэтому оптимальными вариантами можно назвать белковые продукты с умеренным содержанием жира. Отварное или запеченное мясо (говядина, птица), рыба, морепродукты, яйца, сыр. Белок служит материалом для восстановления печени, связывает часть токсинов и обеспечивает длительное чувство насыщения. Крахмалистые продукты и клетчатка: картофель (отварной или печеный), цельнозерновой хлеб, крупы. Крахмал обладает сорбирующими свойствами, а клетчатка нормализует работу кишечника. Квашеная капуста, соленые огурцы поддерживают микрофлору кишечника и содержат янтарную кислоту, которая участвует в метаболизме алкоголя. Свежие овощи (огурцы, помидоры, зелень) содержат витамины, антиоксиданты и воду, что помогает компенсировать потери и поддержать обмен веществ», — считает Исаев.

При этом некоторые «классические» закуски, наоборот, стоит ограничить. Это чрезмерно жирная пища, острое, копченое и сладкое.

«Сало, свинину, майонезные салаты нужно исключить или свести к минимуму. Печень одновременно должна заниматься метаболизмом жиров и алкоголя, что является для нее серьезным испытанием. Острое и копченое раздражают слизистую ЖКТ, усиливают жажду и провоцируют на употребление большего количества алкоголя. А конфеты, сладкие десерты в сочетании с алкоголем дают мощную нагрузку на поджелудочную железу и усложняют процесс метаболизма в печени», — заметил нарколог.

Подготавливаем печень к празднику

Бытует представление, что перед застольем, где-то за два-три часа, стоит выпить рюмку, чтобы «подготовить печень». Якобы это помогает выработать ферменты, которые ускоряют обмен алкоголя. Как рассказала «Газете.Ru» Киселева, этот совет имеет место, но лучше всего выпивать за 5-6 часов до застолья.

«Подготовить печень» за час или до застолья точно нельзя. Если есть часов 5-6 перед ним, то действительно можно принять не больше 50-100 мл того напитка, который вы собираетесь пить. Так к моменту торжества в организме будет достаточно фермента, участвующего в метаболизме алкоголя и опьянение замедлится», — объяснила врач.

Однако некоторые эксперты не согласны с тем, что такую практику можно назвать «подготовкой», скорее это преждевременный старт. Вы добавляете лишнюю порцию яда, с которой печень должна справиться до основного застолья. Это не укрепляет, а истощает ресурсы органа.

Как можно избежать похмелья?

Единственный гарантированный способ избежать похмелья – не употреблять алкоголь. Если же это невозможно, минимизировать риски помогут следующие меры: