Пушков заявил о заинтересованности ВПК Европы в конфликте на Украине

Пушков: ВПК ЕС заинтересован в конфликте на Украине и подготовке к войне с РФ

Европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) заинтересован в продолжении конфликта на Украине, а также в длительной подготовке к возможной войне с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор также представил данные, согласно которым европейские военные компании, среди которых BAE Systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, SAAB, в 2025 году выплатили своим акционерам рекордные дивиденды в общей сумме в $5 млрд.

«Дивиденды – всегда показатель объемов прибыли. От таких денег легко не отказываются. Жиреющий от госзаказов ведущих стран ЕС и НАТО европейский ВПК уже стал одним из главных «моторов» антироссийской истерии и милитаризации Европы», --― подчеркнул Пушков.

До этого Пушков отмечал, что заявлениями о якобы существующей российской угрозе европейские политики оправдывают растущие военные расходы, милитаризацию экономики и политики, а также подготовку к «горячей» войне.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не планирует нападать на ЕС и НАТО.