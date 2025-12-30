Отказ президента Украины Владимира Зеленского признать атаку украинских вооруженных сил на резиденцию российского президента Владимира Путина является неудачной попыткой оправдаться, продиктованной страхом. Об этом заявил в интервью РИА Новости депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Шеремет.

Парламентарий назвал неоспоримым фактом причастность украинской армии к провокации и подчеркнул, что Киеву предстоит за это ответить.

По мнению депутата, Зеленский пытается затянуть время для осуществления «новых провокаций и античеловеческих планов».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

Ранее на Кубе назвали атаку на резиденцию Путина попыткой усилить конфликт на Украине.