Зеленский объяснил, почему Украина не может вывести войска из Донбасса

Зеленский: вывод ВСУ из Донбасса противоречит украинским законам
Louisa Gouliamaki/Reuters

Вывод ВСУ с территории Донбасса противоречит законам Украины, также Киев не может «потерять» 300 тысяч граждан. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью каналу Fox News.

«Это противоречит нашим законам. Мы не можем просто так уйти со своих территорий. Там проживает около 300 тысяч человек. Мы не можем потерять столько людей», — отметил Зеленский.

По словам украинского президента, «компромиссным вариантом» является создание «свободной экономической зоны» на Донбассе. В таком случае Украине и России «надо сделать несколько шагов назад», отметил Зеленский.

В интервью Зеленский также подчеркнул, что план из 20 пунктов согласован «примерно на 90%». И главным нерешенным вопросом остаются территории. При этом Зеленский отметил, что предложение о выводе ВСУ с территории Донбасса не получит одобрение граждан Украины на референдуме.

Также Зеленский в интервью Fox News рассказал, что 87% украинцев хотят наступления мира, однако 85% граждан страны выступают против вывода ВСУ с территории Донбасса.

24 декабря 2025 года Зеленский огласил 20 пунктов мирного плана по Украине. В нем территориальный вопрос называется самым проблемным пунктом. Украина предлагает остановить конфликт на линии соприкосновения, а Россия настаивает на полном выходе украинской армии с территории Донбасса. В качестве компромиссного варианта предлагается создание на части ДНР свободной экономической зоны, но для ее образования на Украине нужно провести референдум.

Ранее Зеленский допустил выход ВСУ из Донбасса при одном условии.

