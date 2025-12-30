Размер шрифта
В Сирии с банкнот убрали портреты Асада

Сирия заменит изображения Асада на купюрах на оливки, розы и апельсины
Anadolu/Getty Images

В Сирии с банкнот убрали изображения семьи свергнутого в декабре 2024 года президента страны Башара Асада. Об этом сообщает SANA.

Вместо этого на купюрах появились оливки, розы, апельсины и пшеница — символы сельского хозяйства страны.

На презентации новой валюты глава Центрального банка Сирии Абд аль-Кадр Хусрия отметил, что в стране проводится денежная реформа, которая подразумевает собой введение новой валютной единицы — сирийского фунта, эквивалентного 100 сегодняшним фунтам. Новые банкноты номиналом от 10 до 500 сирийских фунтов поступят в обращение 1 января.

Сирийский президент Ахмед аш-Шара, презентуя новые денежные купюры, заявил, что таким образом заканчивается старая эпоха и начинается новый период развития Сирии.

Центробанк страны пообещал, что нововведения укрепит доверие к национальной валюте и облегчит жизнь гражданам.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». Позже СМИ сообщили, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

