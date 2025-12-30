Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за погоды

Гостям и жителям столицы рекомендовано пересесть на общественный транспорт из-за локальных ограничений в городе и снижения скоростного режима в связи с погодными условиями. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

«В столице идет снег. В связи с погодными условиями в вечерний разъезд ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в направлении области. Планируйте маршрут заранее. Для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро. Так вы сэкономите время», — говорится в сообщении.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале рассказал, что в последние дни 2025 года жителей и гостей столицы ожидают умеренные морозы до -5…-10°C и снегопады. Ожидается, что сугробы, высота которых в данный момент составляет в столичном регионе от 8 до 20 см, вырастут к Новому году до 16-18 см. В новогоднюю ночь в Москве прогнозируются мороз до -15°C и снегопад.

