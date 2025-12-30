Нетаньяху согласился с условиями Трампа по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в США согласился двигаться ко второму пункту соглашения по Газе, несмотря на несогласие с командой президента Дональда Трампа по поводу его реализации. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще один источник.

Встреча состоялась 29 декабря в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Помимо прочего Нетаньяху принял просьбу Трампа о возобновлении переговоров с правительством Сирии по поводу потенциального соглашения о безопасности.

Издание отмечает, что послание США на встрече Трампа с Нетаньяху состояло в том, что изменение курса Израиля на Западном берегу реки Иордан необходимо для восстановления отношений страны с государствами Европы и, возможно, расширения Авраамовых соглашений.

По словам источников портала, на встрече Нетаньяху с государственным секретарем США Марко Рубио, спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, зятем Трампа Джаредом Кушнером, а затем и на встрече с самим президентом обсуждались вопросы насилия со стороны израильтян на Западном берегу Иордана, финансовых проблем Палестинской администрации и расширения израильских поселений.

Ранее CNN писало, что Нетаньяху может попросить у США одобрения еще одной операции в Газе.