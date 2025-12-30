Беременную Лерчек госпитализировали и прооперировали

Возлюбленный Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) Луис Сквиччиарини сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о повторной госпитализации блогерши.

Сквиччиарини рассказал, что Лерчек прооперировали. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и с ребенком все в порядке.

«Боли были сильные, особенно по ночам. Поэтому врачи решили делать операцию. Спасибо за вашу поддержку и сообщения с добрыми словами», — поделился Сквиччиарини.

С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек впервые госпитализировали 23 декабря.

В ноябре стало известно, что бизнесвумен ждет ребенка от своего тренера по танцам Сквиччиарини. Недавно знаменитость раскрыла дату родов. Она сообщила, что роды состоятся в марте. Блогерша надеется, что судебный процесс закончится до этого момента. Лерчек и ее возлюбленный пока не знают пол будущего ребенка.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Ранее бывший муж Лерчек дал показания в суде.