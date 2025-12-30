Размер шрифта
Зеленский пообещал покинуть пост после завершения конфликта. Военная операция, день 1406-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1406-й день
В зоне проведения СВО на Донецком направлении
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News пообещал, что покинет свой пост после завершения конфликта на Украине. В Одессе и Харькове произошли взрывы. Операторы FPV-дронов группировки «Север» уничтожили несколько украинских групп в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Зеленский хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всей России, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он призвал выставить после смерти «заспиртованное тельце зеленого гомункула в питерской Кунсткамере» и тщательно исследовать, «ведь вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане».

Украинские военнослужащие отказываются идти в контратаки на Харьковском направлении, пишет Telegram-канал «Северный Ветер». ВСУ активно укрепляют оборонительные позиции и минируют подступы к своим позициям дистанционным способом.

Киев в декабре в боях у ЛНР потерял убитыми и ранеными почти 17 тыс. военных и наемников — Марочко

Десять жителей России погибли от ударов ВСУ за прошедшую неделю, почти 70 человек ранены — Мирошник

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что покинет свой пост после завершения конфликта на Украине. «Да», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News.

Сегодня 1406-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
