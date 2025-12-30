В России с 2026 года в паспорт можно будет поставить шесть отметок

МВД: с 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспорте шесть отметок

С начала 2026 года граждане России смогут по желанию проставить в паспорте до шести новых отметок, включая идентификатор Единого реестра населения, который можно указать вместо ИНН. Об этом передает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Такая отметка в паспорте может появиться при наличии сведений о гражданине и только с его согласия. Кроме того, можно будет выбрать, какие дополнительные сведения указать в паспорте. К примеру, в паспорт можно добавить сведения о регистрации или расторжении брака, делать отметки о детях, не достигших 14 лет, или указывать информацию о ранее выданных паспортах.

Данные о себе можно передавать через органы ЗАГС, подразделения министерства внутренних дел (МВД) или многофункциональные центры (МФЦ). В МВД и МФЦ можно будет отметить действительные заграничные удостоверения личности. С помощью государственных медицинских учреждений граждане смогут дополнительно внести в паспорт сведения о группе крови и резус-факторе.

