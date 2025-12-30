Размер шрифта
Ford зарегистрировал в Роспатенте 10 товарных знаков

Ушедшая из РФ марка Ford зарегистрировала в Роспатенте 10 товарных знаков
Ford Motor Company

Ford Motor Company подал 10 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков в России, сообщает ТАСС.

«Среди заявок названия моделей автопроизводителя - Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Mustang, Ranger, Tourneo и Transit. Ford также подал заявку на регистрацию бренда Lincoln и его логотипа, под которым производятся автомобили люкс-класса», — сообщает агентство.

Почти все товарные знаки регистрируется только по одному классу (№12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - автомобили и их составляющие.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее сообщалось, что ушедшие из России автопроизводители не смогут вернуться на прежних условиях.

