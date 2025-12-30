Размер шрифта
Украинские военные отказались идти в контратаки в Харьковской области

«СВ»: в Харьковской области солдаты ВСУ отказываются идти в контратаки
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются идти в контратаки на Харьковском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

«В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом», — говорится в сообщении.

По данным авторов канала, в районе Меловое-Хатнее авиацией российской стороной был поражен пункт дислокации 129 отдельной тяжелой механизированной бригады в районе Колодезного. Помимо этого, российские военные продвинулись на семи участках по лесопосадкам на 600 метров.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что украинская армия потеряла целую штурмовую группу в лесу около Лимана на Харьковском направлении.

Отмечается, что ВСУ предприняли одну неудачную попытку вернуть утраченные позиции, проведя контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады территориальной обороны. В результате неудачной атаки противник потерял 50% штурмовой группы.

Ранее российские военные взяли в плен бойцов ВСУ, пришедших в Купянск с особым заданием.

