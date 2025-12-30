Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Кадыров вручил своему сыну новую медаль

Кадыров вручил сыну Адаму медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова»
Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил своего 18-летнего сына, секретаря Совета безопасности региона Адама Кадырова медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики». Об этом сообщил депутат Государственной думы Адам Делимханов в Telegram-канале.

Парламентарий уточнил, что Адам получил медаль «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины».

Адам Кадыров часто получает почетные награды. В сентябре Кадыров заявлял, что его сын не имеет незаслуженных наград. Он отметил, что все те, кто награждал Адама, делали это за конкретные достижения.

23 декабря Кадыров вручил медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова» старшему сыну, министру по физической культуре и спорту региона Ахмату Кадырову. Молодой чиновник отметил, что награда имеет для него особую ценность.

Ранее Кадыров поделился своим видением успеха.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531901_rnd_3",
    "video_id": "record::060fe677-abb9-44cb-997b-16b9df400f8e"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+