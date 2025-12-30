В России участились случаи блокировок карт за переводы самому себе

«Известия»: россияне столкнулись с блокировками карт после переводов самому себе

Россияне все чаще начали сталкиваться с блокировкой отдельных операций и карт после переводов самому себе. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на юристов и аналитиков финрынка.

Под блокировку попадают крупные переводы, в том числе зарплаты на свой счет в другом банке, а также незначительные трансакции.

Как отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, в ряде случаев блокировки, которые участились после начала борьбы Банка России с мошенниками, выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам.

Российские банки, опасаясь гигантских штрафов вплоть до отзыва лицензии за недостаточный контроль, сознательно смещают баланс в сторону перестраховки. Риск потерять клиента из-за временных неудобств менее значим, чем угроза санкций от Центробанка, рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Юристы для избежания блокировки рекомендуют сохранять привычный паттерн операций, четко указывать назначение платежа в чате или в комментарии к переводу, а также использовать только проверенные устройства.

В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор отмечает рост количества жалоб на необоснованные блокировки счетов граждан. Она подчеркнула, что Центробанк, борясь с мошенничеством, «где-то перегнул палку».

