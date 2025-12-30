Видео: в Приморье неуправляемое авто с человеком в салоне катилось по ледяной горке

В Приморье на видео сняли, как авто с человеком в салоне катилось по ледяной горке

В городе Находка Приморского края неуправляемый автомобиль скатился с ледяной горки. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«На улице Пирогова в Находке машины летают на гололеде», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как черная машина стремительно скатывается по обледенелой дороге, при этом водитель иномарки сделать ничего не может. Далее заметно, как машина останавливается, и автор видео отмечает, что автомобилисту «повезло».

До этого в центре Хабаровска патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius, водитель которого проигнорировал просьбу правоохранителей об остановке. ДТП произошло на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина. На место вызывали сотрудников экстренных медицинских служб.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на заснеженной дороге стоят два белых автомобиля ДПС. По данным канала Amur Mash, правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 35-летний водитель, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в центре Москвы вспыхнул автомобиль.