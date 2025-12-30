Размер шрифта
На видео попало, как школьница перевернулась в воздухе от удара Toyota

В Магнитогорске на видео сняли кульбит школьницы в воздухе в момент аварии 
В городе Магнитогорске Челябинской области водитель на Toyota Corolla сбил подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Аж отлетела от капота!» В Магнитогорске водитель сбил 15-летнюю девочку, которая шла через дорогу на «красный». Авария произошла в районе дома №86 по пр. Карла Маркса во время снегопада. Подросток шла на запрещающий сигнал светофора, а водитель вовремя не увидел ее», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль сбивает школьницу на пешеходном переходе, от удара девочка подлетает в воздух, переворачивается и падает на дорогу.

По данным канала, после произошедшего водитель иномарки скрылся с места ДТП. Позже сотрудники Госавтоинспекции нашли 38-летнего нарушителя и составили административный протокол. В результате аварии школьница получила травмы. В настоящее время по факту случившегося ведется административное расследование.

Ранее в центре Москвы вспыхнул автомобиль.
