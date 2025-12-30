Размер шрифта
Максим Галкин стал самым дорогим иноагентом на Новый год

Shot: певец Максим Галкин поднял цену на новогодний корпоратив в два раза
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) стал самым дорогим иностранным агентом на Новый год. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Галкин поднял в два раза цены на праздничные корпоративы. Гонорар артиста составил €250 тысяч (около 22,8 миллиона рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). В райдер пародиста вошли: оплата международного звонка, носильщики в аэропорту, люксовый отель, билеты на самолет первым классом и белое вино.

Отмечается, что Галкин выступит за 50 миллионов рублей в новогоднюю ночь и 1 января на частных мероприятиях на Кипре.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль. 16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов.

В декабре Максим Галкин и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова (признана в РФ иностранным агентом) – настоящее имя) спели дуэтом в новогоднем выпуске телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией). Артисты исполнили песню Максима Дунаевского на стихи Наума Олева из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» — «Ветер перемен». В конце номера знаменитости выразили уверенность, что «ветер перемен» придет.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс снизил на 250 млн рублей цену на свой элитный особняк.

