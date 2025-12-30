Размер шрифта
Премьер Пакистана осудил атаку на резиденцию Путина

Премьер Пакистана Шариф: атака на резиденцию Путина угрожает безопасности и миру
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Пакистан осуждает сообщения об атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом на своей странице в социальной сети X написал премьер-министр республики Шехбаз Шариф.

«Такой отвратительный акт представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», — отметил глава кабинета министров.

Он добавил, что Исламабад выражает солидарность с российским лидером, правительством и народом в целом. По словам Шарифа, Пакистан не приемлет все формы насилия и действия, цель которых заключается в подрыве безопасности.

29 декабря министерство обороны РФ заявило, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 украинского беспилотника на резиденцию Путина в Новгородской области. Комментируя ситуацию, министр иностранных дел страны Сергей Лавров предупредил, что этот шаг Киева не останется без ответа со стороны Москвы.

Как написало издание «Страна.ua», украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к нападению на резиденцию Владимира Путина.

Ранее Трамп отреагировал на атаку на резиденцию Путина.

