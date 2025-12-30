Не платить «Платону»: дальнобойщики начали возить морские контейнеры на «Газелях»

Российские перевозчики-частники стали использовать «Газели», переделанные в седельные тягачи, для перевозки морских контейнеров, выяснила «Газета.Ru». Обычно такие тяжелые грузы по дорогам перевозят крупнотоннажные фуры, которые платят за проезд по федеральным трассам в систему «Платон». Именно эти платежи и весогабаритный контроль таким образом обходят владельцы тяжелых «Газелей». Они могут работать по демпинговым ценам, но их автопоезда крайне небезопасны, предупреждают эксперты.

«Газета.Ru» публикует видео, на котором запечатлены несколько модифицированных в седельные тягачи «Газелей» и их полуприцепы с морскими контейнерами. Эти автопоезда в декабре 2025 года двигались по трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, рассказал изданию автор видео, ведущий телепередачи «Минтранс» Вячеслав Субботин.

На кадрах видны два идущих друг за другом тягача, изготовленных из легких грузовиков «Газель Next» и «Газель Бизнес» с двухрядными кабинами. На полуприцепе «Газели Next» установлен стандартный 40-футовый контейнер (объем — до 76,3 куб. м), используемый при перевозках грузов морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. На «Газели Бизнес» — два 20-футовых контейнера (до 74,8куб. м).

Рама полуприцепа одной из машин, как можно судить по видео, при этом прогнута посередине.

«Такие машины делают для того, чтобы уходить от обременительных и неоправданных сборов системы «Платон». А «Газель» позволяет тянуть такой прицеп, и можно даже сделать седло к этому автомобилю. Если все это сертифицировано — взял прицеп и повез, и ты не платишь «Платону», также меньше тариф на платных дорогах, поэтому они так и едут», — объяснил Субботин «Газете.Ru» преимущества таких перевозок.

Авито

По его словам, штатный дизель Cummins ISF 2.8, который устанавливали на «Газели» до 2022 года, обладает достаточным крутящим моментом, чтобы тянуть тяжелый полуприцеп, как и тот дизель, который ставят на горьковские машины сейчас. Также практикуется чип-тюнинг, позволяющий увеличить крутящий момент.

Что такое «Платон» «Платон» — система сбора платы за проезд по федеральным трассам с владельцев грузовиков полной массой свыше 12 тонн. Она распространяется на 50,7 тыс. км федеральных трасс России. За проезд каждого километра с грузовика взимается 3,34 рубля, а с 1 февраля 2026-го — 5,1 рубля. Основание введения платы – компенсация вреда, который тяжелые грузовики наносят дорожному покрытию. Средства, собранные «Платоном», должны направляться в федеральный бюджет и идти на ремонт дорог. Впрочем, условия концессии никогда не были опубликованы и данные не раскрывались, сообщал «Коммерсантъ». Оператором «Платона» в рамках концессионного соглашения с Росавтодором выступает ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы». «Платон» был внедрен в России с 15 ноября 2015 года. Оплата проезда возможна по разовой маршрутной карте или по бортовому устройству со спутниковыми модулями, которое контролирует пройденные километры.

«Как я понимаю, такие тягачи делает одна из нижегородских компаний, у них все отлажено, они все делают в соответствии с требованиями безопасности, техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств». Водитель такой машины должен иметь права категории «C», — уточнил Субботин.

К появлению такой ниши в логистике привел значительный рост цен на грузоперевозки магистральными тягачами, а затраты на обслуживание «Газели» значительно ниже и спрос рождает предложение, добавил он.

Опасная экономия

Председатель центрального совета «Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов» (МПВП) Александр Котов настаивает, что большинство подобных длинномерных «Газелей» переделаны кустарным способом и не обеспечивают безопасности дорожного движения на должном уровне: их тормоза и рулевое управление не рассчитаны на высокие нагрузки.

«Я не понимаю, почему сотрудники ГИБДД их не тормозят. У нас есть автоматические посты весогабаритного контроля, но автомобили с паспортной полной массой до 3,5 тонн их не проходят. Они не подвержены этому контролю», — сказал Котов «Газете.Ru».

По его словам, помимо неподходящих рулевого управления и тормозов, у удлиненных «Газелей» нарушена развесовка по осям, что ведет к резкому ухудшению управляемости.

«У «Газелей» гидравлические тормоза, и на прицеп гидравлику распределить крайне сложно. На нормальных тягачах с пневматическими тормозами сначала включаются тормоза на прицепе, а затем на тягаче. Переделку этого автомобиля надо регистрировать, но я не знаю, как это можно узаконить. Скорее всего, через коррупцию, седельный тягач из «Газели» — нонсенс», — заявил Котов.

По его словам, выгода от использования большегрузных «Газелей» состоит в обходе пропускного режима в городах, уклонении от автоматических постов весогабаритного контроля и более низких расценках на платных дорогах, где измеряют высоту автомобиля и учитывают его категорию.

«Они просто берут грузы по расценкам, по которым законопослушный грузоперевозчик не может работать экономически — примерно на 30–40% ниже . Я не понимаю владельцев грузов, которые отдают их на перевозку такими неуправляемыми «Газелями», — заключил эксперт.

«Газета.Ru» обнаружила на популярных классифайдах объявления, где предлагаются аналогичные «Газели» с полуприцепами. Авторы объявлений напрямую указывают, что по факту такие машины работают с двукратным перегрузом .

Авито

«Продам «Газель Next», тягач с шторным полуприцепом. Прицеп 2024 года, категория BE, грузоподъемность по документам 3,5 т, возим 5–6 т», — написал продавец из Самарской области.

Свою самоделку с 13,6-метровым полуприцепом автор объявления оценил в 6,2 млн рублей . Среди доработок грузовика он указал дисковые тормоза на всех колесах, коробку передач от ЗИЛа, пневмоподвеску на всех осях и подчеркнул, что все изменения вписаны в документы.

Неуправляемое

Подобные эрзац-фуры появляются на российских дорогах не от хорошей жизни, но с точки зрения безопасности дорожного движения и соблюдения техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» их эксплуатация неприемлема, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

ГАЗ

«Первая причина появления на дорогах такой техники — доступность, потому что все остальное сильно дороже, вторая — уход от налогообложения и «Платона», потому что чаще всего такая машина зарегистрирована на физическое лицо, и этот «физик» работает как самозанятый с 4–6% налога», — пояснил Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, большинство таких машин изготавливаются в кустарных условиях, у них часто удлиняется рама, и нельзя сказать, что это безопасно. Известны случаи, когда доработки узакониваются через внесение изменений в конструкцию или оформление Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на партию машин специализированными фирмами, однако в большинстве случаев водители ездят на свой страх и риск, потому что многие изменения невозможно легализовать.

«ГИБДД такие машины вылавливает, но коррупция на дорогах по-прежнему никуда не делась. Кроме того, чтобы зафиксировать такое нарушение, обычный инспектор ДПС вынужден дожидаться коллегу из технадзора, а те — явление на наших дорогах настолько же редкое, как единорог», — заключил Шапарин.

«Газета.Ru» направила вопросы в пресс-службы министерства транспорта РФ и оператора системы «Платон», на момент публикации ответы в редакцию не поступили.