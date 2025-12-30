Медведев назвал важнейший результат 2025 года

Медведев о главном итоге 2025 года: все понимают неизбежность победы России

Важнейшим результатом 2025 года является то, что все понимают неизбежность победы России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Если говорить серьезно, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного», — заявил он.

По словам Медведева, российская армия продолжает «доблестно громить врага». Он добавил, что экономика страны, несмотря на предсказания Запада, не развалилась, а курс рубля укрепился.

Зампред Совбеза подчеркнул, что «добрые слова под бой курантов еще впереди».

Заместитель председателя Совбеза заявил, что при комплектовании российских Вооруженных сил (ВС) контрактниками в 2026 году одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем. Он уточнил, что это будет одним, но не единственным приоритетом.

До этого глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время совещания с президентом Владимиром Путиным о ситуации в зоне СВО сообщил, что в декабре ВС России взяли под контроль более 700 квадратных километров территорий и 32 населенных пункта. По его словам, это рекорд за 2025 год.

Ранее Путин напрямую из Кремля обратился к военнослужащим на поле боя.