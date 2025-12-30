Виктория Боня рассказала о чувствах к бывшему мужу и планах на беременность

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Telegram-канале, что планирует стать матерью во второй раз.

Поклонники заподозрили у знаменитости беременность, когда она рассказала о своих чувствах к бывшему мужу Алексу Смерфиту. Фанаты начали массово спрашивать о положении знаменитости.

«Я в шоке, как вы меня чувствуете. Я ведь планирую… Но я об этом лучше завтра вам расскажу», — поделилась телеведущая.

Боня назвала Смерфита «своим» в недавнем посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Блогерша пообещала пояснить свои слова. Она заявила, что новость обрадует всех тех, кто любит ее семью.

Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались.

В декабре Виктория Боня заявила о желании стать матерью ребенка основателя и главы Telegram Павла Дурова.

«Однако я созрела. Где брать сперму-то?» — поинтересовалась знаменитость.

Боня в юмористичном тоне прокомментировала новость о том, что Дуров согласился платить за ЭКО молодым женщинам, рожающим ему наследников.

Ранее Виктория Боня поругалась с отцом своей дочери из-за хлеба.