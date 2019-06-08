Ученые назвали опасность фастфуда для детей

Постоянное питание фастфудом опасно и может привести к проблемам со здоровьем. Об этом заявили итальянские аллергологи на конференции ESPGHAN, передает РИА «Новости».

По данным специалистов, за последние годы значительно выросло число людей, в частности детей, у которых была выявлена пищевая аллергия. По мнению ученого из Неаполитанского университета Италии Роберто Канани, аллергия появляется из-за накопления большого числа конечных продуктов гликирования в организме любителей фастфуда.

Кроме того, специалисты отмечают, что частное употребление вредной пищи способствует развитию болезни Альцгеймера и астмы.

Ранее результаты исследования показали, что россияне стали чаще питаться фастфудом.