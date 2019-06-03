У австралийца в груди во время операции вспыхнул огонь

Во время операции в грудной клетке австралийца вспыхнул огонь. Врачам удалось потушить пламя и завершить операцию. О происшествии они рассказали на ежегодном съезде Европейского общества анестезиологов.

60-летний мужчина страдал от расслоения аорты. Чтобы устранить его, пациенту была назначена операция, при которой применялась электрокоагуляция — прижигание кровеносных сосудов с помощью электрического тока. Чтобы добраться до сердца, врачам было необходимо вскрыть грудную клетку мужчины. Однако из-за хронической обструктивной болезни легких правое легкое пациента слиплось с грудиной. Отделяя его от грудины, врачи повредили одну из булл — воздушных пузырьков на поверхности легких.

Чтобы избежать дыхательной недостаточности, врачи подали в легкие мужчины кислород. Операция продолжалась до того момента, как искра от электрокоагулятора не попала на бумажный пакет от стерилизованных инструментов, лежавший рядом с грудью пациента. Из-за кислорода, просачивавшегося через поврежденное легкое, в грудной клетке пациента мгновенно вспыхнуло пламя.

Врачам удалось быстро потушить огонь, операция завершилась без происшествий. Но им стало интересно, бывали ли еще подобные случаи. Врачам удалось найти еще шесть инцидентов у пациентов с болезнями легких, связанных с повышенной концентрацией кислорода, электрокоагулятором и бумажными пакетами. Все они закончились благополучно, но врачи настаивают, что такие факторы риска тоже следует иметь в виду.