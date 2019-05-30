Ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с самым мощным российским спутником связи «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур, сообщает РИА «Новости».

Через 10 минут после старта разгонный блок «Бриз-М» со спутником «Ямал-601» должен отделиться от третьей ступени ракеты «Протон-М» на суборбитальной траектории.

Дальнейшее выведение космического аппарата на целевую орбиту будет осуществляться за счет пяти включений двигателя «Бриза-М».

Это первый за полгода запуск «Протона».

Ранее на Байконур доставили последний «Союз» с украинскими комплектующими.