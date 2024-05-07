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Ученые показали на видео, как выглядит погружение в черную дыру

NASA: создана симуляция полета в черную дыру массой в 4,3 млн солнц

Американские астрофизики из Центра космических полетов имени Годдарда NASA создали интерактивную симуляцию, показывающую, как выглядело бы погружение в сверхмассивную черную дыру. Исследование опубликовано на официальном сайте космического агентства.

В своем проекте ученые использовали суперкомпьютер NASA Discover. За пять дней программа сгенерировала 10 терабайт данных, которые легли в основу видеороликов, показывающих, как выглядит падение в черную дыру. Команда отметила, что на обычном ноутбуке такие вычисления заняли бы 10 лет.

В видео симуляции камера стартует примерно в 640 млн километров от черной дыры и движется к ее центру. По мере приближения, диск материала и внутренняя структура, известная как фотонное кольцо, становятся все более четкими.

Эти элементы, а также окружающее пространство-время искажаются по мере приближения виртуального наблюдателя. Затем камера уходит за горизонт событий объекта.

Исследователи отметили, что их симуляция основана на показателях черной дыры, аналогичной сверхмассивной черной дыре Стрелец А*, расположенной в центре галактики Млечный путь. Ее масса в 4,3 млн раз превышает массу нашего Солнца.

Ранее ученые обнаружили огромную черную дыру сравнительно недалеко от Земли.

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