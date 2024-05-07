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ХАМАС призвал власти США повлиять на Израиль для остановки военной операции в Рафахе

ХАМАС: эскалация в Рафахе угрожает жизни сотен тысяч гражданских лиц

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Violeta Santos Moura/Reuters

Власти США и мировое сообщество должны оказать давление на Израиль с целью приостановки эскалации в Рафахе. Заявление об этом выпустило палестинское движение ХАМАС, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем американскую администрацию и международное сообщество оказать давление на оккупацию, чтобы остановить эту эскалацию, которая угрожает жизни сотен тысяч перемещенных гражданских лиц в Рафахе и во всем секторе Газа», — говорится в заявлении ХАМАС.

7 мая Вооруженные силы Израиля официально объявили о начале «точечной» операции в Рафахе. В сообщении Армии обороны Израиля указывалось, что наземные войска намерены «уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха».

В Рафахе, по разным данным, находится от одного до полутора миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 километрах от города.

Ранее в ХАМАС раскрыли подробности проекта о перемирии в Газе.

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