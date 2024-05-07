Пашинян рассказал, когда с Азербайджаном может быть заключен мирный договор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что мирный договор с Азербайджаном, возможно, будет заключен до ноября. Его слова передает РИА Новости.

«Я согласен с идеей заключения мирного договора до ноября», — сказал он.

По мнению Пашиняна, для этого необходимо «закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать»

Он отметил, что все эти принципы опубликованы.

«Надеюсь, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана 10 мая в Алма-Ате этот зафиксируют прогресс», — выразил надежду Пашинян.

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