Пашинян рассказал, когда с Азербайджаном может быть заключен мирный договор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что мирный договор с Азербайджаном, возможно, будет заключен до ноября. Его слова передает РИА Новости.
«Я согласен с идеей заключения мирного договора до ноября», — сказал он.
По мнению Пашиняна, для этого необходимо «закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать»
Он отметил, что все эти принципы опубликованы.
«Надеюсь, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана 10 мая в Алма-Ате этот зафиксируют прогресс», — выразил надежду Пашинян.
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