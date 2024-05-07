Украинские СМИ узнали подробности задержания подозреваемых в покушении на Зеленского

Украинское издание «Страна.ua» рассказало подробности задержания высокопоставленных полковников Управления государственной охраны Украины (УГО — орган подчиняется непосредственно президенту и Верховной раде), которых Служба безопасности Украины подозревает в подготовке покушения на президента Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка и начальника ГУР МО Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Задержания произошли одновременно 4 мая, отмечается в материале.

По данным издания, полковника Андрея Гука, который возглавляет один из департаментов УГО, задержали в Конча-Заспе, где у него имеется частный дом площадью более 500 кв. метров. При обыске силовики обнаружили у него оружие и, как пишет «Страна», доказательства работы с российскими спецслужбами. У него также изъяли взрывные устройства. Второго, полковника Деркача (имя не называется), задержали в Сумской области, куда он выехал 5 мая.

Как считает «Страна», на фоне задержаний поднимается вопрос об отставке главы Управления госохраны Сергея Рудя, к которому был близок Гук. Рудь продвигал его на должность заместителя, а также подавал на изменение его должности на генеральскую.

До этого сообщалось, что СБУ задержала Гука за передачу конфиденциальной информации зарубежным спецслужбам.

Ранее гражданина Польши задержали по подозрению в подготовке покушения на Зеленского.