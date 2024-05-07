Президент Кубы прибыл в Москву

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву. Как сообщает ТАСС, его самолет приземлился в одном из столичных аэропортов.

Как ожидается, что Диас-Канель станет гостем парада Победы на Красной площади 9 мая. Ранее помощник главы российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что после участия в торжественных мероприятиях кубинский президент проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

До этого президент Кубы сообщил на своей странице в социальной сети X, что начинает двухдневный рабочий визит в Россию. В другой публикации Диас-Канеля говорится, что кубинская делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ушаков также заявлял, что 9 мая Путин обсудит ряда вопросов с приглашенным на парад Победы президентами Лаоса и Гвинеи-Бисау. Он также отмечал, что на парад Победы в Москве будут приглашены дипломаты и военные атташе только из дружественных РФ стран.

Ранее Путин заявил об успешном преодолении Россией исторических вызовов.