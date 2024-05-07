Гарик Сукачев не отказывался гастролировать по России

PR-директор рок-музыканта Гарика Сукачева Анастасия Рогожникова опровергла слухи об отказе музыканта от гастролей в РФ. Об этом она поговорила с NEWS.ru.

«Мне бы хотелось обратиться к тем журналистам, которые пишут непроверенные данные: обращайтесь к источникам, проверяйте сайт, официальный Telegram-канал Игоря Сукачева», — попросила она.

По словам Рогожниковой, отмена нескольких концертов, которая произошла по вине организаторов, — это не повод не давать концерты в будущем.

Она обратила внимание на то, что у Гарика Сукачева уже запланированы новые концерты в России — 12 июля пройдет его концерт в Москве.

«Обращаться в суд из-за этой публикации мы не будем. Они словно какую-то дурость на заборе написали, не обращаться же в суд, чтобы эту дурость стерли, смысла нет», — сказала Рогожникова, комментируя необходимость давать опровержение.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Сукачев отказался от концертов из-за срыва тура.

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