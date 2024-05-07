Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии судят мужчину за кражу креста папы Римского

Bild: в Германии судят мужчину за кражу креста папы Римского Бенедикта XVI

close
100%
Stefano Spaziani/Global Look Press

В Германии судят мужчину за кражу наперсного креста папы Римского Бенедикта XVI. Об этом пишет Bild.

Мужчина украл крест из городской церкви в баварском Траунштайне в 2023 году и сдался полиции в Чехии из-за опасений за свою безопасность. По словам мужчины, он узнал, кому принадлежал крест из газет.

Из-за того, что реликвия была связана с понтификом, ее стоимость на рынке может доходить до €50 тыс. Без этого она могла бы стоить €800. Цены, которые предлагали за крест дилеры, вора не устраивали — ему предложили €18.

До кражи крест находился в храме с 2020 года. Его папа подарил приходу в 2020 году. Чтобы добраться до реликвии, вор взломал вмонтированный в стену городской церкви Траунштайна выставочный шкаф.

В Траунштайне Бенедикт XVI посещал гимназию и отслужил первую мессу.

До этого Ватикан передал Карлу III фрагменты Истинного креста для коронации.

Ранее святой престол на заседании Генассамблеи ООН поддержал запрет ядерных испытаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами