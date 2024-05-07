В Германии судят мужчину за кражу креста папы Римского

В Германии судят мужчину за кражу наперсного креста папы Римского Бенедикта XVI. Об этом пишет Bild.

Мужчина украл крест из городской церкви в баварском Траунштайне в 2023 году и сдался полиции в Чехии из-за опасений за свою безопасность. По словам мужчины, он узнал, кому принадлежал крест из газет.

Из-за того, что реликвия была связана с понтификом, ее стоимость на рынке может доходить до €50 тыс. Без этого она могла бы стоить €800. Цены, которые предлагали за крест дилеры, вора не устраивали — ему предложили €18.

До кражи крест находился в храме с 2020 года. Его папа подарил приходу в 2020 году. Чтобы добраться до реликвии, вор взломал вмонтированный в стену городской церкви Траунштайна выставочный шкаф.

В Траунштайне Бенедикт XVI посещал гимназию и отслужил первую мессу.

До этого Ватикан передал Карлу III фрагменты Истинного креста для коронации.

Ранее святой престол на заседании Генассамблеи ООН поддержал запрет ядерных испытаний.