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Кадыров пообещал «приятные изменения» после 9 мая

Глава Чечни Кадыров ждет приятных изменений в России после 9 мая

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что ждет «приятных изменений» после 9 мая. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы идем вперед, экономика растет. Путин вчера поставил новые задачи перед будущим правительством, новым правительством, поблагодарил правительство, которое днем и ночью трудилось. Думаю, что после 9 мая будут хорошие, приятные изменения», — заявил глава Чечни.

Кадыров также рассказал, что очень нервничал перед сегодняшним днем — днем инаугурации президента России, ждал этого момента.

«Мы будем дальше продолжать активные действия и в политическом плане, и на территории СВО. И в экономическом плане у нас все отлично. Нам волноваться, пока у нас есть такой лидер, абсолютно ни к чему», — добавил он.

Церемония инаугурации началась в 12:00 по московскому времени в Кремле. Знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и штандарт президента. Вслед за ними военнослужащие Президентского полка внесли из Владимирского зала знак президента и специальный экземпляр Конституции России, которые председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместил на трибуне, где Путин принял присягу.

Путин торжественно вступает в должность пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года.

Ранее Кадыров обнял Медведева.

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