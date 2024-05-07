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В Югре вынесли приговор студентке из Африки, танцевавшей тверк у Вечного огня

В Югре осудили уроженку Замбии, которая станцевала у Вечного огня

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Shutterstock

В Ханты-Мансийске вынесли приговор уроженке Замбии, которую судили за осквернение символа воинской славы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО — Югры .

Суд признал Тионге Зибу виновной в реабилитации нацизма за то, что позапрошлой весной девушка выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором она танцует тверк возле Вечного огня с оскорбительной подписью. В качестве наказания ей назначили лишение свободы сроком на один год условно и запретили публиковать контент в интернете в течение того же периода. Также Тионге обязали иметь постоянное место жительства и учебы, по решению суда, она остается под подпиской о невыезде.

В апреле 2022 года студентку Югорского государственного университета через два дня после того, как она выложила скандальное видео, ее задержали и допросили. Иностранку обвинили в «осквернении символа воинской славы России». Девушка раскаялась и извинилась за свои действия, но вину в содеянном не признала. Во время следствия Тионге заявила, что не подозревала о символическом значении мемориала.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный испачкал черной краской российские флаги и знамена Победы на фасаде жилого дома.

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