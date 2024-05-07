На Западе обеспокоились тоном инаугурационной речи Путина

Западных чиновников должен обеспокоить тон инаугурационной речи Владимира Путина, особенно фраза о том, что Россия осуществит все, что запланировано. Об этом пишет Sky News.

«Что может вызвать беспокойство западных чиновников, так это тон речи, особенно последняя фраза: «Мы осуществим все, что запланировали, вместе мы победим», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что дела во внутренней политике России и в ходе спецоперации «идут своим чередом», в связи с чем Владимир Путин «выглядит все более уверенным и все более вызывающим».

До этого президент России Владимир Путин в ходе инаугурационной речи выразил уверенность, что страна достойно пройдет через трудный рубежный период и станет сильнее. Глава государства назвал народосбережение, а также сохранение вековых ценностей и традиций ключевым приоритетом для РФ.

Путин также заявил о готовности России укреплять добрые отношения со всеми странами, с мировым большинством. Он подчеркнул, что Москва не отказывается и от диалога с Западом. Кроме того, президент добавил, что Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной.

Ранее Путин поблагодарил россиян за поддержку.