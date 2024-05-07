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Верховный суд рассмотрел жалобу студента, который устроил стрельбу в Пермском вузе

Верховный суд не изменил пожизненный срок напавшему на вуз Бекмансурову

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Андрей Никонов/РИА Новости

Верховный суд России оставил без изменений пожизненный приговор Тимура Бекмансурова, устроившего нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Трагедия в вузе произошла 20 сентября 2021 года. Тогда студент-первокурсник Бекмансуров пришел к учебному заведению с огнестрельным оружием. На улице при входе в университетский корпус он открыл стрельбу по людям. Всего он сделал порядка 30 выстрелов. Студенты и преподаватели выпрыгивали из окон здания, пытаясь спастись.

Дело начали рассматривать 5 сентября. Бекмансуров полностью признал свою вину на первом заседании.

28 декабря 2022 года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению. Суд признал Бекмансурова вменяемым и виновным по шести пунктам обвинения.

Подробнее о деле пермского стрелка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФСБ сообщили, что основной организатор теракта в «Крокусе» скрывается за рубежом.

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